حزب الله يعلن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

أعلن اللبناني، السبت، عن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي جنوبي .

وقال الحزب "قصفنا بالصواريخ تجمعا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوبي "، مضيفا "استهدفنا بمسيرات انقضاضية قوة إسرائيلية في بلدة جنوبي لبنان". ولفت "استهدفنا بمسيرة انقضاضية تجمعا للعدو الإسرائيلي بمحيط معتقل الخيام جنوبي لبنان"، مردفا "استهدفنا بصواريخ ومسيرة انقضاضية تجمعا للعدو في ومربض مدفعية بالعديسة جنوبي لبنان".