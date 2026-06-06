الكشف عن محاولات إسرائيلية للتنصت على مسؤولين بينهم ويتكوف

ونقلت تايمز عن مسؤولين أمريكيين، "جهود التجسسية لمعرفة مواقفنا بالمحادثات مع تجاوزت الحدود".

وأضافت "إسرائيل كثفت محاولات التنصت على مسؤولين بينهم ويتكوف"، كاشفة أن "إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن استراتيجية في مفاوضات إيران".