روسيا تعلن اعتراض 339 مسيرة أوكرانية

أعلنت أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 339 مسيرة أوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة أن "المسيرات تم تدميرها خلال الفترة من الساعة 7:00 إلى 20:00 بتوقيت ".

وأضاف البيان أن المسيرات "تم تدميرها فوق أراضي مناطق بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ولينينغراد ونوفغورود وأوريول وبسكوف وروستوف وريازان وسمولينسك ومنطقة موسكو، وجمهورية ، وفوق مياه ".