رسالة باكستانية الى المرشد الإيراني ينقلها وزير الداخلية

أفادت وسائل إعلام دولية، بوصول رسالة باكستانية الى المرشد الإيراني الأعلى السيد مجتبى نقلها الباكستاني محسن نقوي.​

وقالت وكالة إيسنا، " الإيراني يتسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش منير إلى المرشد".

من جانبها، نقلت وكالة إرنا عن وزير داخلية باكستان، "الرسالة التي أحملها للمرشد الإيراني مهمة وآمل أن تسير الأمور جيدا".

وكانت أفادت، السبت، بوصول وزير الداخلية الباكستاني إلى للقاء مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الخارجية .

يُذكر أن الحرب بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد بدأت في 28 فبراير 2026، وأسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وفق التقديرات الأولية، وفي 8 أبريل، أعلنت وطهران التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، تم تمديدها لاحقا.

ومع ذلك، لا تزال الهدنة هشة، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكها، وقد أعلن في وقت سابق أن وقف إطلاق النار بات "في الإنعاش"، مشيرا إلى أن فرص نجاحه لا تتجاوز واحدا بالمئة.