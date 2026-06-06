إطلاق العمل في مطار "القليعات" شمال لبنان

وأفادت بانطلاق الاحتفال الرسمي بإطلاق العمل في مطار الرئيس في القليعات، حيث هبطت أول طائرة على المدرج وعلى متنها رئيس الحكومة الدكتور ، يرافقه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.وخلال المناسبة، أكد سلام أن مطار القليعات لا يعد بديلا عن ، مشددا على حاجة إلى بنية تحتية جوية حديثة ومتكاملة تسهم في ربط مختلف مناطقه وتعزيز اندماجها في الدورة الاقتصادية.وأوضح أن تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في لبنان يبقى مرتبطا بإنصاف جميع المناطق، قائلا إن الجنوب لن يتعافى ما دام عرضة للتهديد، كما أن والبقاع لا يمكن أن ينهضا في ظل الإهمال والحرمان.وأضاف أن المشروع يتجاوز كونه مجرد مدرج للطائرات أو قاعة ركاب جديدة، إذ يمثل قرارا سياسيا وإنمائيا ووطنيا يهدف إلى إدراج عكار ضمن أولويات الدولة التنموية بعد سنوات من التهميش.