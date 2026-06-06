مقتل ضابط وجندي إسرائيليين جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط وجندي خلال العمليات العسكرية في ، في حادثتين منفصلتين وقعتا خلال الساعات الماضية.

ووفق بيان للجيش، قتل النقيب شاحر جاملا (23 عاما)، نائب قائد سرية في وحدة "إيغوز" ومرشد عسكري في منطقة الجولان الجنوبي، متأثرا بجروح خطيرة أُصيب بها إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف قوة إسرائيلية في ليل الخميس الجمعة.

وأوضح الجيش أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يعلن عن وفاته السبت.



كما أعلن الجيش مقتل الرقيب أوهاد يعاري (21 عاماً) من مدينة رحوفوت، وهو من كتيبة "شاكيد" التابعة للواء "جفعاتي"، إثر إصابته برصاصة طائشة خلال حادثة وقعت في جنوب .