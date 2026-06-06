موسكو: الكرة الآن في ملعب واشنطن لاستعادة العلاقات

وقال وفق قناة NBC الأمريكية على هامش الاقتصادي الدولي: " لم تدر ظهرها أبدا للولايات المتحدة. نحن مستعدون ومنفتحون على هذه العلاقات الجديدة. الكرة الآن في ملعبكم".وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين وواشنطن توترات غير مسبوقة، بسبب الأزمة في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.وسبق أن قال الكرملين، في مارس 2025، إن استعادة العلاقات مع هي "مهمة طويلة وشاقة"، لكنه أكد وجود "إرادة سياسية لدى الجانبين للمضي قدما".