رسالة من رئيس وزراء باكستان إلى المرشد الإيراني.. ماذا تضمنت ؟

وذكرت الخارجية في تصريحات أن "وزير داخلية باكستان، محسن نقوي، سلم الوزير ، في رسالة من رئيس وزراء باكستان، ، إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى "، مبينة ان " مشكلة الرئيسية في مفاوضاتها مع هي مواقفها المتناقضة".وتابعت، ان "واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا وسنرد على أي هجمات"، لافتا الى ان "عراقجي ووزير داخلية باكستان تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب".وبحسب وسائل إعلام إيرانية فان النقطة الأساسية في هذه المرحلة هي تحرير الموارد المالية المجمدة التابعة لإيران من اجل استكمال إطار التفاهم الذي تقوده إسلام آباد.وتشير التسريبات إلى أن المقترح المطروح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً كمرحلة أولى، على أن تترافق هذه الخطوة مع إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.