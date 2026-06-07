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رسالة من رئيس وزراء باكستان إلى المرشد الإيراني.. ماذا تضمنت ؟
دوليات
2026-06-07 | 06:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,121 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أعلنت
وزارة الخارجية الإيرانية
، اليوم الأحد، عن تسلم،
عباس عراقجي
، رسالة من رئيس وزراء باكستان إلى المرشد الإيراني الاعلى مجتبى
خامنئي
.
وذكرت الخارجية في تصريحات أن "وزير داخلية باكستان، محسن نقوي، سلم الوزير
عباس عراقجي
، في
طهران
رسالة من رئيس وزراء باكستان،
شهباز شريف
، إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى
خامنئي
"، مبينة ان " مشكلة
إيران
الرئيسية في مفاوضاتها مع
واشنطن
هي مواقفها المتناقضة".
وتابعت، ان "واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا وسنرد على أي هجمات"، لافتا الى ان "عراقجي ووزير داخلية باكستان تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية فان النقطة الأساسية في هذه المرحلة هي تحرير الموارد المالية المجمدة التابعة لإيران من اجل استكمال إطار التفاهم الذي تقوده إسلام آباد.
وتشير التسريبات إلى أن المقترح المطروح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً كمرحلة أولى، على أن تترافق هذه الخطوة مع إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
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