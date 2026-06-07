ترامب: لن أرفع العقوبات عن إيران مسبقاً.. ولا أشترط إدراج لبنان في أي اتفاق

وقال في تصريحات لشبكة NBC News، إن " ليس شرطاً في أي اتفاق قصير الأمد مع ".وأضاف: "لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقاً ضمن أي اتفاق"، مؤكداً أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مرتبطاً بسلوك .وتابع ترامب: "إذا أحسنت إيران التصرف وقامت بعمل جيد، فسنبدأ حينها الحديث".