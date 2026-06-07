ايران تتوعد بالرد على قصف ضاحية بيروت

وأكد مقر قيادة "خاتم " المركزي أنه جاهز لتنفيذ عملية "الوعد 5"، مشيراً إلى أن "الهجمات الصهيونية لن تبقى من دون ردٍ".وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم لجنة في إبراهيم رضائي، اليوم الأحد، أن بلاده سترد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت "الليلة".وكتب رضائي عبر حسابه على منصة "إكس": "سنرد رداً حاسماً ومؤلماً على عدوان الكيان الصهيوني على الضاحية. هذا الكلب المسعور يجب تأديبه وإيقافه عند حده. انظروا، الليلة، إلى سماء الأراضي المحتلة".وأفاد الإسرائيلي ، اليوم الاحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوماً على مواقع وصفها بـ"الإرهابية" في الضاحية الجنوبية للعاصمة .وقال المكتب في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ، بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع ، هجوماً استهدف "مقار إرهابية" في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت".وأضاف أن "الهجمات جاءت رداً على إطلاق النار باتجاه "، بحسب البيان.وتصاعدت أعمدة الدخان من منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة.