الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مقر تابع لحزب الله في لبنان

وقال الجيش إنه "هاجم بشكل دقيق مقرّا تابعا لحزب الله"، مشيرا إلى أن "المقر المستهدف كان يُستخدم من قبل عناصر لدفع مخططات إرهابية ضد مواطني وقوات الجيش في ".وأضاف البيان أن "الغارة جاءت بعد أن أطلقت حزب الله في وقت سابق من اليوم (الأحد) قذائف صاروخية باتجاه مواطني إسرائيل"، وفق البيان.وشهدت الجنوبية في وقت سابق من اليوم، تصعيدا ميدانيا لافتا، إثر غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي.