​مسؤول أمريكي بشأن إيران: نحن نتفاوض بنشاط

ورفض هيغسيث الإجابةعن أسئلة حول الاشتباكات العسكرية الأخيرة بين وفيلق الإيراني، قائلا إن الرئيس الأمريكي كان "واضحا جدا بأن أشياء يمكن أن تحدث بشكل متقطع" أثناء وقف إطلاق النار، لكن يظل مركّزا على التفاوض على اتفاق.وأضاف وزير الحرب الأمريكي "نحن نتفاوض بنشاط"، مشيرا إلى أن "أشياء تحدث، والشحن البحري يتحرك. لا ينبغي لإيران أن تطلق النار عليه. وعندما تفعل ذلك، نتعامل مع ذلك كما تتوقعون. لكن في النهاية، نعتقد أن اتفاقا، كناية عن صفقة رائعة، من المحتمل أن يتم التوصل إليه قريبا".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي أن المفاوضات الجارية بين الطرفين باتت "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه يسعى إلى تشديد بنود الاتفاق المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.