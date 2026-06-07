مستشار خامنئي: العدو أحرق طاولة المفاوضات بقصفه لبنان

اعتبر مستشار المرشد الإيراني ، أن "العدو أحرق طاولة المفاوضات بقصفه لبنان"، محذرا من أنه "سيتلقى بالتأكيد الثمن الباهظ والمؤلم لهذا الاعتداء".







وأضاف مخبر: "نحن نتحدث مع الناكثين بالعهود بلغة "القوة".. محور المقاومة جسد واحد، وسيتلقون بالتأكيد الثمن الباهظ والمؤلم لهذا الاعتداء في الميدان". وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب مخبر: "العدو، بقصفه أثناء تواجد الوسيط في ، أحرق طاولة المفاوضات للمرة الثالثة لِيصرخ بانتهاكه المتكرر لوقف إطلاق النار في كافة الساحات".وأضاف مخبر: "نحن نتحدث مع الناكثين بالعهود بلغة "القوة".. محور المقاومة جسد واحد، وسيتلقون بالتأكيد الثمن الباهظ والمؤلم لهذا الاعتداء في الميدان".

وشهدت الجنوبية في وقت سابق من اليوم، تصعيدا ميدانيا لافتا، إثر غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي بأوامر مباشرة من ووزير الدفاع .

من جانبه أكد المتحدث باسم لجنة في إبراهيم رضائي أن سترد على الاستهداف، متوعدا برد "حاسم ومؤلم" على .

وقال في منشور عبر منصة "إكس" إن "الرد قادم"، داعيا إلى ترقب ما ستشهده "سماء الأراضي المحتلة" الليلة. ويأتي هذا التهديد بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية.