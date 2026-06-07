إيران ترد بشأن أصولها المالية: ليست غنيمة حرب

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن أبادي قوله: " لن تترك المعتدين دون مساءلة، وستطالب بتعويضات الحرب وستحصل عليها، وعلى أن تبدأ بنفسها وبكيان الاحتلال لتعويض الأضرار الناجمة عن عدوانهما".وأضاف: "على حكومات المنطقة التي وضعت أراضيها وإمكاناتها في خدمة العدوان ضد إيران أن تعوّض بالكامل الأضرار التي لحقت بإيران".وأكد أبادي أن "أصول إيران ليست غنيمة حرب لواشنطن أو صندوقا لتمويل حلفائها"، محذرا من أن أي مصادرة لأموال إيران "ستقابل بردّ متناسب".وكانت وكالة "رويترز"، قد أفادت يوم أمس السبت، نقلا عن مصدر مطلع، بأن ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران، في وقت تدرس فيه واشنطن استخدام تلك الأصول أيضا لإصلاح أضرار سابقة.