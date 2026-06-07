إطلاق صواريخ من إيران باتجاه "إسرائيل"

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من باتجاه "إسرائيل".

وقال الجيش، "رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من باتجاه "، مضيفا "أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد".

ولفت الجيش الإسرائيلي الى أن "دفاعاتنا الجوية تعمل على اعتراض التهديد من إيران وندعو إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية"، مردفا "إطلاق دفعة صواريخ إضافية على إسرائيل"، مؤكدا "رصد عمليات إطلاق إضافية باتجاه إسرائيل".

بدورها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من إيران"، فيما أكدت القناة 14 الإسرائيلية، "أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران".

وأضافت الجبهة الداخلية، "إطلاق صفارات الإنذار في الجولان وطبريا وصفد والعفولة والناصرة وكرمئيل وجنوب ".

وكان المتحدث باسم لجنة في إبراهيم رضائي، أكد اليوم الأحد، أن سترد على الاستهداف، متوعدا برد "حاسم ومؤلم" على "إسرائيل".

وقال في منشور عبر منصة "إكس" إن "الرد قادم"، داعيا إلى ترقب ما ستشهده "سماء الأراضي المحتلة" الليلة، ويأتي هذا التهديد بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية.

وشهدت الجنوبية في وقت سابق من اليوم، تصعيدا ميدانيا لافتا، إثر غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي بأوامر مباشرة من ووزير الدفاع .