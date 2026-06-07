أول تعليق لإيران بعد إطلاق صواريخ باتجاه "إسرائيل"

أكد مقر خاتم في ، مساء الأحد، إطلاق صواريخ باتجاه "إسرائيل".

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وقال قائد مقر خاتم ، "حذرنا سابقا بأننا سنستهدف الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية".

وأضاف "على وقف الهجمات على والضاحية الجنوبية لبيروت"، مردفا "سنبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في أو ردت على إجرائنا".

واعتبر أن "الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء بهجومه على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية".

بدوره، قال قائد القوة الجوفضائية في الإيراني، "تم الوفاء بالوعد".

الى ذلك، أعلن التلفزيون الإيراني، عن "إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه إسرائيل"، فيما قال الحرس الثوري الإيراني، "استهدفنا قاعدة رامات الجوية بصواريخ باليستية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من باتجاه "إسرائيل".