ترامب يعلق على قصف "إسرائيل" ويطلب من نتنياهو عدم الرد

وقال وفق " نيوز"، "أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي"، مضيفا "عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة".وأضاف " في حالة تأهب"، مردفا "لست سعيدا بوقوع الهجوم الإسرائيلي على "، مشيرا الى أن "الغارات الإسرائيلية على بيروت اليوم لم تنسق مع وأنا لست سعيدا بشأنها".كما قال ترامب وفق موقع "أكسيوس"، "إذا رد نتنياهو على فسيستمر الأمر كما كان عليه في السنوات الـ47 الماضية أو الـ3000 الماضية"، مردفا "سأتصل بنتنياهو وأطلب منه عدم الرد على إيران".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه " "، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".