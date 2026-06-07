إيران تحذر من "رد شامل" على أي مغامرة إسرائيلية

حذرت ، من "رد شامل" لقواتها على أي مغامرة إسرائيلية، بعد الصواريخ الإيرانية التي سقطت على اسرائيل.

وقالت ، " جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار وواشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات ".

وأضافت "مهاجمة أهداف عسكرية شمال الأراضي المحتلة جاء في إطار حق الدفاع المشروع في أعقاب انتهاكات وقف إطلاق النار"، محذرة من "رد شامل وحازم لقواتنا على أي مغامرة إسرائيلية عدوانية ضد لبنان وإيران".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من باتجاه "إسرائيل"، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".