رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بضربة قوية

هدد الإسرائيلي، بضربة قوية فور إعطاء الضوء الأخضر.

وقال إيال زامير ، "سنوجه ضربة قوية إلى العدو فور إعطائنا الضوء الأخضر".

من جانبه نقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، "الرد المتوقع على سيكون قاسيا وواسع النطاق".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه " "، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".