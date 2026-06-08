دوي انفجارات قوية في العديد من المدن الايرانية

وقالت في خبر تابعته ، ان "دوي انفجارات قوية سمعت في وتبريز واصفهان وفي محيط مدينة كرج الايرانية".وتابعت انه "تم اغلاق المجال الجوي لمطار الإمام الدولي في طهران".وذكر مسؤول في الإيرانية ان "الكيان الصهيوني شن هجوما فجر اليوم على مدينة نجف آباد دون وقوع خسائر بشرية".