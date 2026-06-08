إيران: القوات المسلحة تستعد للرد الساحق على إسرائيل

وقال المتحدث باسم اللجنة، ابراهيم رضائي ان يران لن تصمت حتى لحظة ندم العدو وتغيير حساباته الذهنية والإدراكية.من جانبه، كشف الإعلام العبري ان أطلقت منذ أمس نحو 30 صاروخا على الأراضي الإسرائيلية لغاية الان، وتتوقع الجهات الأمنية ان تستمر الهجمات لعدة أيام أخرى.الى ذلك، كشف إعلام إيراني عن مصدر عسكري ان استخدمت أحدث جيل من صواريخ في هجمات الليلة الماضية على الأراضي المحتلة.