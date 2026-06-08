ترامب يطالب إيران وإسرائيل بوقف القتال فورا



ـ دولي



دعا الرئيس الأميركي ، اليوم الاثنين، وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار فورا.





وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "يجب على وإيران أن تتوقفا فورا عن إطلاق النار".



نص المنشور ادناه: وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "يجب على وإيران أن تتوقفا فورا عن إطلاق النار".نص المنشور ادناه: