إيران: نعلن وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل

وذكر المقر في بيان، ان "انه بعد إيقاف العمليات العسكرية سنرد حال استمرار الاعتداءات خصوصاً بجنوب سيكون ردنا أشد قوة"، مشيرا الى انه "كان ينبغي للكيان الصهيوني وحلفائه أن يستخلصوا من ردّنا العِبر والدروس".وتابع، ان "وقف العمليات العسكرية جاء بعد توجيه القوات المسلحة رداً مؤلماً لهذا الكيان في إطار دعم الشعب اللبناني".