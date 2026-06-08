بعد الإغلاق.. العراق يستأنف حركة الطيران في جميع المطارات

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أعلنت ، اليوم الاثنين، إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية في جميع المطارات.





وذكرت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " سيتم متابعة الأوضاع وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمن في الأجواء العراقية".



وتابعت، انه " سيتم إشعار شركات الطيران والمسافرين بأي مستجدات تتعلق بحركة الملاحة الجوية عبر القنوات الرسمية".