ترامب: الحصار على إيران سيستمر حتى تحقيق السلام

وذكر على منصة "تروث سوشيال": "يسعى كلا الجانبين، وإيران، إلى وقف فوري لإطلاق النار! المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، مع احتمال عرقلة هذه المفاوضات بسبب الجهل أو الحماقة".وأضاف: "سيبقى الحصار قائما، وبكامل قوته وفعاليته، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. من المتوقع أن تسير الأمور بسرعة.