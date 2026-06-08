12.9 مليون طالب يخوضون امتحان "غاوكاو" المصيري في الصين

وبحسب ، نقلاً عن ، سجّل نحو 12.9 مليون طالب وطالبة في مختلف أنحاء البلاد لأداء هذا العام.ورغم أن هذا العدد أقل بقليل من عدد المتقدمين في العام الماضي البالغ 13.35 مليون طالب، إلا أنه يبقى أحد أكبر امتحانات الجامعي في العالم.ويُعد "غاوكاو" محطة مفصلية في المسار الأكاديمي للطلاب الصينيين، إذ تلعب نتائجه دوراً أساسياً في تحديد إمكانية قبولهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا.ويُنظر إلى امتحان "غاوكاو" على أنه البوابة الرئيسية للتعليم العالي في ، إذ يعود تاريخه إلى عام 1952، قبل أن يتوقف خلال فترة بين عامي 1966 و1976، ثم أُعيد العمل به عام 1977. ومنذ ذلك الحين، أصبح أحد أهم الاختبارات الوطنية وأكثرها تأثيراً في مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني.ويستمر الامتحان عدة أيام اعتباراً من 7 حزيران، ويشمل مواد أساسية واختيارية تختلف وفق الأنظمة التعليمية المعتمدة في المقاطعات الصينية، فيما يُتوقع إعلان النتائج خلال النصف الثاني من شهر حزيران الجاري.وفي العاصمة بكين، توافد آلاف الطلاب إلى مراكز الامتحانات حاملين بطاقات هوياتهم وأدواتهم الدراسية، وسط حضور واسع من أولياء الأمور الذين احتشدوا خارج المراكز دعماً لأبنائهم.ولا تقتصر الاستعدادات لامتحان "غاوكاو" على الإجراءات الأمنية داخل المراكز الامتحانية، إذ تعمل السلطات المحلية في العديد من المدن الصينية على تعديل مسارات المرور وتقليل الازدحام في محيط مواقع الاختبارات. كما تنتشر عناصر الشرطة لمساعدة الطلاب على الوصول إلى مراكز الامتحانات في الوقت المحدد، فيما تُتخذ إجراءات للحد من الضوضاء وتأجيل بعض أعمال البناء خلال أيام الامتحانات، بما يوفر بيئة أكثر هدوءاً وتركيزاً للمتقدمين.وارتدى العديد من الآباء اللون الأحمر، الذي يُعد رمزاً للحظ السعيد والنجاح في الثقافة الصينية.وأشارت وكالة فرانس برس إلى تغير تدريجي في نظرة بعض الأسر والطلاب إلى الامتحان، مع تزايد الاهتمام بالحفاظ على النفسية والجسدية وعدم التضحية بها في سبيل تحقيق درجات مرتفعة.وعززت السلطات الصينية إجراءاتها الأمنية لمنع الغش، حيث انتشرت والأمن في محيط مراكز الامتحانات، كما مُنع إدخال الأجهزة الذكية، بما في ذلك النظارات والساعات الذكية، إلى قاعات الاختبار التي تخضع لمراقبة دقيقة بالكاميرات.وأكدت الصينية استمرارها في تطوير أنظمة المراقبة الذكية وتطبيق لمواجهة أساليب الغش المتقدمة.وفي مدينة يانغجيانغ التابعة لمقاطعة ، جُهزت جميع مراكز الامتحانات الخمسة عشر بأنظمة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما يخضع المتقدمون لإجراءات تفتيش تشمل المرور عبر بوابات أمنية ذكية وأجهزة كشف المعادن قبل دخول قاعات الامتحان.وعلى المستوى الوطني، تستخدم السلطات الصينية تقنيات وأنظمة أمنية متطورة في مختلف مراحل العملية الامتحانية، بدءاً من نقل وحفظ أوراق الأسئلة، مروراً بالتحقق من الهويات، وصولاً إلى مراقبة قاعات الامتحانات.كما يجري استخدام تقنيات القياسات الحيوية للتحقق من هوية المتقدمين قبل وأثناء وبعد الامتحان، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان نزاهة الاختبارات ومنع الغش.