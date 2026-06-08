لافروف: واشنطن لا تُبدي اهتماماً بتنفيذ تفاهمات أنكوريج

وقال ، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب محادثاته مع وزير خارجية بنغلاديش خليل ، إن الرئيس الروسي وافق آنذاك على مقترحات واضحة قدمها الرئيس الأمريكي ، معرباً عن أمله في ألا تتكرر تجارب سابقة شهدت تراجع الدول الغربية عن التزاماتها تجاه الاتفاقات التي وافقت عليها.وأضاف أن كانت تأمل في أن تُنفذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها في ألاسكا، إلا أن الجانب الأمريكي لا يُبدي حتى الآن اهتماماً بهذا المسار.كما أعرب لافروف عن قلقه إزاء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أمام ، والتي أكد فيها أن لا يمكنها أداء دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية بسبب دعمها لكييف. وأشار الوزير الروسي إلى أن هذا الموقف يتطابق مع تصريحات صدرت سابقاً عن مسؤولة السياسة الخارجية في وعدد من المسؤولين الأوروبيين