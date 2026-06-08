رئيس الوزراء الباكستاني: نعمل بجد مع شركائنا لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع

أكد الباكستاني ، اليوم الاثنين، العمل بجد مع الشركاء لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي.

وقال شريف في تصريحات صحفية انه "نعمل بجد مع شركائنا لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي".

واضاف شريف: "نحث جميع الأطراف بصدق على ضبط النفس وإعطاء السلام فرصة أكبر".

