نتنياهو يرفض طلب ترامب بوقف التصعيد.. الى اين نتجه؟

وقال المسؤول الأمريكي: "قيل لنتنياهو صراحة أن (التي لا تنتهي من التصعيد) يجب أن تنتهي. لم توافق على هذه الضربات ولا تدعمها".وأضاف أن لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على ، بينما قال مسؤول إسرائيلي إن ساعدت على اعتراض الهجمات الإيرانية على .وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أنه هاجم أنظمة دفاع جوي كان قد أعاد الإيرانيون بناءها خلال فترة وقف إطلاق النار. وفي وقت لاحق، هاجمت إسرائيل منشأة بتروكيماوية كبيرة في إيران، زعم الجيش الإسرائيلي أنها كانت تستخدم لإنتاج مواد خام لتصنيع الأسلحة.وقال المتحدث باسم ، بقائي، إن الولايات المتحدة كانت مسؤولة بشكل مباشر عن أفعال إسرائيل، وشدد على أن هذه التطورات "لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الفوضوي للعملية الدبلوماسية".وفي موقف مغاير، زعم الرئيس أن المفاوضات مع إيران يجب أن تتقدم "بسرعة"، ما لم يعترضها "الجهل أو الغباء"، على الرغم من تجدد القتال.