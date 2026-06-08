لبنان..5 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة صور

وذكرت الوزارة في بيان أن "غارة معادية استهدفت بصاروخ سيارة في مدينة صور، قرب مبنى الصليب الأحمر اللبناني".وأضافت أن "الغارة أسفرت أيضًا عن إصابة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني، إثر الاستهداف الذي طال السيارة بالقرب من مركزهم".وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة الشهداء في استهداف السيارة بمدينة صور إلى خمسة شهداء، فيما نقلت سيارات الدفاع المدني اللبناني وجمعية (الرسالة للإسعاف الصحي) الشهداء وعددًا من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة".