ايران تعلن رفع القيود عن الرحلات الجوية

وقال رئيس الهيئة: إنه "تم رفع القيود عن الرحلات الجوية"، موضحًا أن "أنشطة الطيران ستعود تدريجيًا إلى مسارها الطبيعي".يأتي ذلك في أعقاب إعلان قيادة "خاتم " العسكرية الإيرانية انتهاء الهجمات الأخيرة، وسط تصعيد متبادل بين وإسرائيل خلال الساعات الماضية، أثار مخاوف من انهيار التفاهمات غير المعلنة لوقف التصعيد في المنطقة.