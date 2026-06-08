إجلاء طاقم ناقلة نفط بعد حريق على متنها قبالة سلطنة عمان

أفادت ، الاثنين، باندلاع حريق على متن ناقلة نفط مما استدعى إجلاء طاقمها، وذلك بعد تلقيها بلاغًا عن واقعة على بعد 15 ميلًا بحريًا إلى من جزيرة مصيرة العمانية.

وأكدت الهيئة، في بيان، عدم ورود أي بلاغات عن آثار بيئية حتى الآن.



بدورها، قالت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند، اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق على متن ناقلة النفط (ماريفكس) قبالة سواحل ، وعلى متنها 24 بحارًا هنديًا، مؤكدة أن جميعهم بخير.