عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان

وقالت أن حصيلة القصف الإسرائيلي على منذ 2 آذار ارتفعت إلى 3637 قتيلا و11188 جريحا.وشهد تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسع النطاق تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا بلدات ومناطق متفرقة في النبطية وصور وبنت ، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتسجيل أضرار واسعة، وسط تحذيرات إسرائيلية جديدة لسكان بعض المناطق بضرورة الإخلاء.وأفادت فرق الدفاع المدني اللبناني بانتشال جثمان شخص من موقع الغارة التي استهدفت بلدة الزرارية يوم أمس، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات النبطية الفوقا وصريفا وبرج قلاويه وشقرا وتبنين وكفرتبنيت والقطراني.كما شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية غارات متتالية على كفرتبنيت وبرج الشمالي والخرايب وكوثرية الرز وخربة الدوير والمعشوق وعربصاليم والسماعية وشوكين والمنصوري والدوير، إضافة إلى مدينة صور، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في ساحة المدينة.وأصيب أربعة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني بجروح بين متوسطة وطفيفة جراء استهداف وقع أمام مركز الصليب الأحمر في مدينة صور، حيث أوضحت الجمعية أن الإصابات نتجت عن تطاير الزجاج وتحطم واجهات المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج.بالتزامن، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان منطقة زقوق المفدي جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر ، مدعيا أن عملياته تأتي ردا على ما وصفه بـ"خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".