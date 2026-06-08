ريال مدريد يكرّم بابا الفاتيكان بهدية خاصة ليلة استقباله بالبرنابيو

وطرح في متجره الرسمي، إصداراً محدوداً من قمصان تحمل اسم ليو الرابع عشر، ، وذلك بعد أن أعرب البابا عن إعجابه بفريق .ووضع عارضات أزياء في واجهات متاجره لعرض ، الذي يحمل اسم " " أعلى الظهر ورقم "الرابع عشر" (XIV).ويبلغ سعر القميص 195 يورو، ويمكن إضافة "الشورت" (55 يورو) والجوارب (25 يورو) إليه.وفي اليوم التالي لفوزه في الانتخابات الرئاسية، سيقدم قميصاً يحمل اسمه إلى البابا.يذكر أن هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها ملعب "سانتياغو برنابيو" فعالية بابوية، بعد الزيارة التاريخية للبابا عام 1982.