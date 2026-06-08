ترامب: أخبرت نتنياهو بأنني سأتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران

وقال ، إنه "طلب من الإسرائيلي وقف الهجوم على ، بينما كانت المقاتلات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد لتنفيذ الضربة".وأضاف أنه "حذر نتنياهو من أن أي تصعيد قد يتحول إلى حرب واسعة"، مؤكداً أن " ستبقى وحيدة في مواجهة إيران إذا مضت في هذا المسار".وأشار إلى أنه "طلب من نتنياهو، خلال اتصال جرى مساء أمس، عدم الرد على الهجمات الإيرانية"، مبيناً أنه "سعى إلى تقليص حجم الرد الإسرائيلي".وأوضح أن "خمس دول طلبت منه ممارسة ضغوط على نتنياهو لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوس"، مردفاً بأن "إيران لا تزال معنية بالتوقيع على اتفاق"، معرباً عن "أمله في التوصل إلى تفاهم يخفف من حدة التوتر".