غارة إسرائيلية جديدة على بلدة جنوبي لبنان

تعرضت بلدة جنوبي ، مساء اليوم الاثنين، الى غارة إسرائيلية جديدة.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة إسرائيلية جديدة على بلدة في قضاء صور جنوبي ".

وكانت أعلنت، الاثنين، عن استشهاد 3637 شخصا وإصابة 11188 آخرين في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي.