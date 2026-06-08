دعوى قضائية لمنع ترامب من إقامة حدث رياضي في البيت الأبيض

وطلب اثنان من سكان منطقة في الدعوى، من القاضي الاتحادي أميت ميهتا إصدار أمر تقييدي مؤقت لوقف الحدث، المقرر أن يتزامن مع عيد ميلاد الثمانين في 14 يونيو ⁠المقبل.وطلب ميهتا اليوم الاثنين من المحامين في القضية اقتراح جدول زمني للنظر في الطلب العاجل.ومن المقرر أن يشهد الحدث، الذي أطلق عليه اسم "يو.اف.سي فريدوم 250"، نزالات داخل قفص مثمن الأضلاع يبلغ ارتفاعه 28 مترا، مع إجراء عمليات وزن المقاتلين عند نصب لنكولن التذكاري القريب.وتدفع الدعوى القضائية، التي رفعت السبت الماضي، بأن ترخيص برنامج النزالات من قبل إدارة المتنزهات الوطنية ووزارة الداخلية كان غير قانوني ويجب إلغاؤه.وقال المدعيان "لا ينبغي إعارة المعالم العامة لهذه الأمة للاستغلال الخاص".وتشير الدعوى إلى ⁠أن الحدث ينتهك القواعد التي تحظر إقامة الأحداث الرياضية في الجنوبية وعند نصب لنكولن التذكاري، وأن بناء هيكل الساحة الكبيرة يتطلب إذنا من .وفي بيان، ‌وصف البيت ⁠الأبيض القضية بأنها "دعوى قضائية معرقلة ولا أساس لها وتهدف إلى المماطلة"، وقال إن الحدث "لا يختلف عن مختلف الأحداث الأخرى التي يستضيفها في الحديقة الجنوبية والأحداث المصرح بها بشكل صحيح في متنزه ذا إلابس وناشونال مول على مدار العام".