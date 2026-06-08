الشرطة الاسترالية تصادر "صراصير" بقيمة 200 ألف دولار

وقالت وزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه إن الصراصير عُثر عليها لدى مربٍّ تجاري في ولاية ، وتُقدّر قيمتها بنحو 200 ألف دولار أسترالي.وشملت المضبوطات صراصير "دوبيا" وصراصير " الهادرة"، وهي أنواع غير محلية لا يُسمح باستيرادها أو تربيتها أو بيعها داخل .وحذّر مسؤولون من أن هذه الحشرات قد تشكّل خطراً على الحياة البرية والزراعة المحلية في حال انتشارها في البيئة.كما نبهت السلطات أصحاب متاجر الحيوانات الأليفة ومربي الزواحف إلى أن حيازة هذه الأنواع أو المتاجرة بها قد تعرضهم للعقوبات.