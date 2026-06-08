واشنطن تكشف عن إطلاق صواريخ اعتراضية خلال المواجهة الأخيرة

وقال المسؤول، "أطلقنا صواريخ اعتراضية خلال المواجهة الأخيرة بين وإسرائيل"، مردفا " نواصل تقييم طبيعة المقذوفات التي اعترضتها قواتنا والجهة المسؤولة عن إطلاقها".

وتبادلت وإيران الضربات منذ ليل أمس الأحد وحتى اليوم، بعد أن أعلنت تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت شمال إسرائيل ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على الجنوبية يوم أمس الأحد، حيث ادعت تل أبيب أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابعاً لحزب الله.