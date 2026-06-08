ترامب: إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يكون قريبا

وقال وفق موقع أكسيوس، " أبلغتنا في وقت متأخر جدا بشأن الضربات على لكنني تمكنت في النهاية من حصر نطاقها".

وأضاف "تلقيت مكالمات من 5 دول في المنطقة تطلب مني الضغط على نتنياهو للتوقف"، مردفا "الدول التي اتصلت بي كانت قلقة للغاية وتؤيد الاتفاق الذي نتفاوض بشأنه مع إيران".

ولفت الرئيس الأمريكي الى أن "إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا".

وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات منذ ليل أمس الأحد وحتى اليوم، بعد أن أعلنت تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت شمال إسرائيل ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على الجنوبية يوم أمس الأحد، حيث ادعت تل أبيب أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابعاً لحزب الله.