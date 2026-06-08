طهران تتهم واشنطن بتغيير في مسودة مذكرة التفاهم

اتهمت ، ، بتغيير في مسودة مذكرة التفاهم بين البلدين.

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وقال مسؤول إيراني، " أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول"، مردفا "أي خرق لوقف إطلاق النار قد يؤثر على المفاوضات وإيران لن تتهاون في التعامل بجدية مع ذلك".

وأضاف "لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن أموالنا المجمدة ورفع العقوبات"، معتبرا أنه "لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة إلا من خلال وجود آلية ردع حقيقية للاعتداءات".

يشار الى أن وإيران تبادلتا الضربات منذ ليل أمس الأحد وحتى اليوم، بعد أن أعلنت تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت شمال إسرائيل ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على الجنوبية الأحد، حيث ادعت تل أبيب أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابعاً لحزب الله.