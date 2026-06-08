تقرير أمريكي يكشف تفاصيل صادمة حول فضيحة هزت (CIA)

ووفقا لصحيفة " تايمز"، ابتكر ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ضُبط وبحوزته سبائك ذهبية بقيمة 40 مليون دولار مخبأة في منزله بولاية فرجينيا، برنامجا استخباراتيا سريا زائفا لمساعدته على إخفاء التدفق الهائل للأموال الحكومية إلى خزائنه الشخصية.وأوضحت الصحيفة أن ، الذي عمل في وكالة الاستخبارات لمدة 17 عاما، قام بحجب مكاسبه غير المشروعة من خلال "برنامج وصول خاص"، وهو أداة تُخصص عادةً للاستخبارات الحساسة للغاية لدرجة أن وصول وكالة الاستخبارات المركزية نفسها إليها يكون محدودا.وحسب وثائق المحكمة، مكنه البرنامج المزيف من الحصول على سبائك ذهبية بقيمة عشرات الملايين من الوكالة بين الماضي ومارس من هذا العام، وذلك ببساطة عن طريق الادعاء بأنه بحاجة إليها من أجل "نفقات متعلقة بالعمل".ونقلا عن مصدرين مطلعين على التحقيق، ذكرت الصحيفة أن الغرض المعلن لبرنامج راش المزيف كان "استمرارية العمليات الحكومية"، وهو ما يشير عادة إلى تمكين الحكومة من أداء وظائفها أثناء وقوع هجوم أو طبيعية.وقال المصدران للصحيفة إن راش أشرك زميلين له بشكل منفصل في البرنامج بطريقة تمنعهما من التحدث عنه لأي شخص آخر، ثم أقنع أحدهما بتحويل كميات هائلة من السبائك الذهبية إلى البرنامج عن طريق عقد حكومي احتيالي.وداهم (FBI) منزل راش في أوبرن في 18 مايو، وعثر على مخبأ يحتوي على 303 من سبائك الذهب وزن كل منها 1 كيلوغرام، و2 مليون دولار من العملة الأمريكية، ونحو 35 ساعة فاخرة، "العديد منها" من ماركة رولكس، وفقاً للإفادة الخطية.وجاء في وثائق المحكمة أن تحقيق الفيدرالي كشف أن راش نسج شبكة معقدة من الخداع حول خدمته العسكرية وخلفيته التعليمية، والتي استغلها للوصول إلى مناصب ورواتب أعلى تدريجيا على مدار مسيرته المهنية التي استمرت لعقود.وادعى أنه يحمل شهادات من جامعة كليمسون في ساوث كارولاينا ومعهد رينسيلار للعلوم التطبيقية في شمال ، بالإضافة إلى شهادة تقييم من مدرسة الطيارين الاختباريين التابعة للبحرية الأمريكية.