صفارات الإنذار تدوي في إيلات وبلدات عدة

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "إطلاق صفارات الإنذار في مدينة جنوب خشية تسلل مسيرة".

وأضافت الجبهة أن "صفارات الإنذار تدوي مجددا في بلدات عدة في الغربي خشية تسلل مسيرة".

بدوره قال الجيش الإسرائيلي، "اعترضنا طائرة مسيرة انطلقت من ".