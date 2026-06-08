ترامب: إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي ، أن "إسرائيل" لن تعود إلى الحرب مع .

وقال في كلمة له، " لن تعود إلى الحرب مع ، ولا أعتقد أن نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران لأن الأمور تسير على ما يرام وإيران تقوم بما يتوجب عليها".

وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات منذ ليل أمس الأحد وحتى اليوم، بعد أن أعلنت تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت شمال إسرائيل ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على الجنوبية يوم أمس الأحد، حيث ادعت تل أبيب أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابعاً لحزب الله.