زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة جنوبي إيران

ضرب بقوة 5 درجات، الثلاثاء، منطقة سركز أحمدي جنوبي .

وقالت ، " بشدة 5 درجات على مقياس ريختر سركز أحمدي بمحافظة هرمزغان جنوبي ".

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

يشار إلى أن إيران تقع على خطوط صدع زلزالية نشطة، وتشهد نشاطا زلزاليا متكررا.