واشنطن: الاتفاق النووي مع إيران لن يتوقف على موقف إسرائيل

وقال فانس لقناة " نيوز " الأميركية أنّ الرئيس الأميركي يعتقد أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني وهو محق في ذلك".وأضاف فانس أنّ هذا قد يعجب " " وقد لا يعجبها، لكننا "نعتقد أنه يصب في مصلحة الأميركية".وكان قد استبعد أنّ تقوم "إسرائيل" بتصعيد جديد في المنطقة أو استئناف ضرباتها ضد . وقال ترامب "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. الأمور تسير بشكل جيد للغاية. إيران تقوم بما يتعين عليها القيام به".وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أن ترامب حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أن لن تدعم "إسرائيل" في أي عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، وذلك بعد الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران أمس الاثنين.