البرلمان العربي يبعث برقية تعزية الى العراق

وذكر بيان للبرلمان العربي، انه "يعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع جنوب العراق، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص".وأكد "تضامنه التام مع جمهورية العراق في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين".