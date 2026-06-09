فرنسا تمنع وزيراً إسرائيلياً ومستوطنين من دخول أراضيها

وقال بارو إن القرار يشمل سموطريتش بسبب مواقفه الداعمة لضم ودعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع ، فضلاً عن أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطناً متهمين بالتورط في أعمال عنف.وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين عن توسيع الاستيطان وتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.