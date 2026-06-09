إيران: قواتنا في حالة تأهب قصوى ومستعدة للرد على أي تهديد

وقال قائد القوة البرية للجيش الإيراني علي جهانشاهي، في تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم”، إن “أيدينا على الزناد ونحن على أهبة الاستعداد للرد الحاسم على أي نوع من أنواع التهديدات المحتملة”.وأضاف جهانشاهي أن “ في حالة تأهب قصوى وجاهزية عملياتية تامة”، مؤكداً أنها “مستعدة لمواجهة أي تهديد والدفاع عن البلاد حتى آخر نفس”.