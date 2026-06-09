ترامب: إيران اسقطت "أباتشي" فوق هرمز.. سنرد على هذا الهجوم

وذكر ، أنه “أُبلغ من قبل بأن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا من طراز أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز”، مضيفاً أنه “سيتعين على الرد على هذا الهجوم”.وأشار إلى أن “طيارين كانا على متن المروحية تم إسقاطها من قبل ، وكلاهما بأمان ولم يتعرضا لأي أذى”، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده “سترد على إسقاط المروحية”.